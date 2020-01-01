BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Informacije Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Službena web stranica: https://bookofrugs.xyz/ Kupi BOOK OF RUGS odmah!

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 136.15K $ 136.15K $ 136.15K Ukupna količina: $ 969.09M $ 969.09M $ 969.09M Količina u optjecaju: $ 841.91M $ 841.91M $ 841.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 156.72K $ 156.72K $ 156.72K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016165 $ 0.00016165 $ 0.00016165 Saznajte više o cijeni BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS)

BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOOK OF RUGS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOOK OF RUGS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOOK OF RUGS tokena, istražite BOOK OF RUGS cijenu tokena uživo!

BOOK OF RUGS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOOK OF RUGS? Naša BOOK OF RUGS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOOK OF RUGS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!