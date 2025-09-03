Više o BOPI

Book Of Pumpfluencers Logotip

Book Of Pumpfluencers Cijena (BOPI)

Neuvršten

1 BOPI u USD cijena uživo:

--
----
+0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Book Of Pumpfluencers (BOPI)
Book Of Pumpfluencers (BOPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

+0.37%

+11.95%

+11.95%

Book Of Pumpfluencers (BOPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOPI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOPI se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +11.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Book Of Pumpfluencers (BOPI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

0.00
0.00 0.00

999,996,307.0
999,996,307.0 999,996,307.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Book Of Pumpfluencers je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOPI je 0.00, s ukupnom količinom od 999996307.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.54K.

Book Of Pumpfluencers (BOPI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Book Of Pumpfluencers u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Book Of Pumpfluencers u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Book Of Pumpfluencers u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Book Of Pumpfluencers u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.37%
30 dana$ 0+26.34%
60 dana$ 0+40.12%
90 dana$ 0--

Što je Book Of Pumpfluencers (BOPI)

Book Of Pumpfluencers, contains all the influencers will pump your token There are a lot of influencers joined our book already, and more to come....

Resurs Book Of Pumpfluencers (BOPI)

Službena web-stranica

Book Of Pumpfluencers Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Book Of Pumpfluencers (BOPI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Book Of Pumpfluencers (BOPI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Book Of Pumpfluencers.

Provjerite Book Of Pumpfluencers predviđanje cijene sada!

BOPI u lokalnim valutama

Book Of Pumpfluencers (BOPI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Book Of Pumpfluencers (BOPI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOPI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Book Of Pumpfluencers (BOPI)

Koliko Book Of Pumpfluencers (BOPI) vrijedi danas?
Cijena BOPI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOPI u USD?
Trenutačna cijena BOPI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Book Of Pumpfluencers?
Tržišna kapitalizacija za BOPI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOPI?
Količina u optjecaju za BOPI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOPI?
BOPI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOPI?
BOPI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOPI?
24-satni obujam trgovanja za BOPI je -- USD.
Hoće li BOPI još narasti ove godine?
BOPI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOPI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.