Book Of Pumpfluencers (BOPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +0.37% Promjena cijene (7D) +11.95% Promjena cijene (7D) +11.95%

Book Of Pumpfluencers (BOPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOPI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOPI se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +11.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Book Of Pumpfluencers (BOPI)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.54K$ 21.54K $ 21.54K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 999,996,307.0 999,996,307.0 999,996,307.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Book Of Pumpfluencers je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOPI je 0.00, s ukupnom količinom od 999996307.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.54K.