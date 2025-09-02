Book of Miggles (BOMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.379012 $ 0.379012 $ 0.379012 24-satna najniža cijena $ 0.413481 $ 0.413481 $ 0.413481 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.379012$ 0.379012 $ 0.379012 24-satna najviša cijena $ 0.413481$ 0.413481 $ 0.413481 Najviša cijena ikada $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Najniža cijena $ 0.274473$ 0.274473 $ 0.274473 Promjena cijene (1H) +2.31% Promjena cijene (1D) +3.01% Promjena cijene (7D) -66.33% Promjena cijene (7D) -66.33%

Book of Miggles (BOMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.411754. Tijekom protekla 24 sata, BOMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.379012 i najviše cijene $ 0.413481, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOMI je $ 1.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.274473.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOMI se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, +3.01% u posljednjih 24 sata i -66.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Book of Miggles (BOMI)

Tržišna kapitalizacija $ 412.25K$ 412.25K $ 412.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 412.25K$ 412.25K $ 412.25K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Book of Miggles je $ 412.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOMI je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 412.25K.