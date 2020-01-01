Book of DYOR (DYOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Book of DYOR (DYOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Book of DYOR (DYOR) Informacije Book of DYOR is a Meme community project delivering an Omnichain Memecoin Launchpad with staking and yield. Službena web stranica: https://bookofdyor.com/ Kupi DYOR odmah!

Book of DYOR (DYOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Book of DYOR (DYOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 117.34K Ukupna količina: $ 996.99M Količina u optjecaju: $ 996.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 117.34K Povijesni maksimum: $ 0.00557218 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011769 Saznajte više o cijeni Book of DYOR (DYOR)

Book of DYOR (DYOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Book of DYOR (DYOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DYOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DYOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DYOR tokena, istražite DYOR cijenu tokena uživo!

DYOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DYOR? Naša DYOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DYOR predviđanje cijene tokena odmah!

