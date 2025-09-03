Više o BOOB

Book Of Bitcoin Logotip

Book Of Bitcoin Cijena (BOOB)

Neuvršten

1 BOOB u USD cijena uživo:

--
----
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Book Of Bitcoin (BOOB)
Book Of Bitcoin (BOOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.91%

-38.34%

-38.34%

Book Of Bitcoin (BOOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.91% u posljednjih 24 sata i -38.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Book Of Bitcoin (BOOB)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 88.45K
$ 88.45K$ 88.45K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Book Of Bitcoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOB je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.45K.

Book Of Bitcoin (BOOB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Book Of Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Book Of Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Book Of Bitcoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Book Of Bitcoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.91%
30 dana$ 0-46.58%
60 dana$ 0-12.64%
90 dana$ 0--

Što je Book Of Bitcoin (BOOB)

Building on the Ethereum blockchain, $BOOB brings forth smart contract technology to ensure security, enhance transaction speeds, and introduce cutting-edge features that embody Bitcoin’s pioneering spirit in the crypto world. This initiative celebrates Bitcoin’s legacy while striving to lead advancements in digital assets.

Resurs Book Of Bitcoin (BOOB)

Službena web-stranica

Book Of Bitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Book Of Bitcoin (BOOB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Book Of Bitcoin (BOOB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Book Of Bitcoin.

Provjerite Book Of Bitcoin predviđanje cijene sada!

BOOB u lokalnim valutama

Book Of Bitcoin (BOOB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Book Of Bitcoin (BOOB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOOB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Book Of Bitcoin (BOOB)

Koliko Book Of Bitcoin (BOOB) vrijedi danas?
Cijena BOOB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOOB u USD?
Trenutačna cijena BOOB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Book Of Bitcoin?
Tržišna kapitalizacija za BOOB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOOB?
Količina u optjecaju za BOOB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOOB?
BOOB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOOB?
BOOB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOOB?
24-satni obujam trgovanja za BOOB je -- USD.
Hoće li BOOB još narasti ove godine?
BOOB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOOB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
