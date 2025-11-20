Book of Binance Cijena danas

Trenutačna cijena Book of Binance (BOOK) danas je $ 0.0027605, s promjenom od 2.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOK u USD je $ 0.0027605 po BOOK.

Book of Binance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 510,366, s količinom u optjecaju od 185.19M BOOK. Tijekom posljednja 24 sata, BOOK trgovao je između $ 0.00261289 (niska) i $ 0.00283999 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.065647, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00164839.

U kratkoročnim performansama, BOOK se kretao +0.15% u posljednjem satu i -11.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Book of Binance (BOOK)

Tržišna kapitalizacija $ 510.37K$ 510.37K $ 510.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 510.37K$ 510.37K $ 510.37K Količina u optjecaju 185.19M 185.19M 185.19M Ukupna količina 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005 185,188,301.0671005

Trenutačna tržišna kapitalizacija Book of Binance je $ 510.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOK je 185.19M, s ukupnom količinom od 185188301.0671005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 510.37K.