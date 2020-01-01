BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Informacije Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn't for the faint of wallet. We're here to laugh, to dream big, and to say "no thanks" to brokies. $BOBE isn't just a token; it's your entry into the millionaire's meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we're popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It's luxurious, it's ludicrous, and it's where the rich (at heart) play Službena web stranica: https://bobecoin.com/ Bijela knjiga: https://bobecoin.com/greenpaper/

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.88K $ 21.88K $ 21.88K Ukupna količina: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Količina u optjecaju: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.88K $ 21.88K $ 21.88K Povijesni maksimum: $ 0.265856 $ 0.265856 $ 0.265856 Povijesni minimum: $ 0.00017171 $ 0.00017171 $ 0.00017171 Trenutna cijena: $ 0.00021878 $ 0.00021878 $ 0.00021878 Saznajte više o cijeni BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOBE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOBE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOBE tokena, istražite BOBE cijenu tokena uživo!

BOBE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOBE? Naša BOBE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

