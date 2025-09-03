BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.265856$ 0.265856 $ 0.265856 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.09% Promjena cijene (7D) +4.93% Promjena cijene (7D) +4.93%

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBE je $ 0.265856, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBE se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i +4.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Tržišna kapitalizacija $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K Količina u optjecaju 99.99M 99.99M 99.99M Ukupna količina 99,994,778.0 99,994,778.0 99,994,778.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOK OF BILLIONAIRES je $ 20.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOBE je 99.99M, s ukupnom količinom od 99994778.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.48K.