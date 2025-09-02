BOOJI (BOOJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00726166$ 0.00726166 $ 0.00726166 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.09% Promjena cijene (1D) +5.36% Promjena cijene (7D) +20.24% Promjena cijene (7D) +20.24%

BOOJI (BOOJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOOJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOOJI je $ 0.00726166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOOJI se promijenio za +2.09% u posljednjih sat vremena, +5.36% u posljednjih 24 sata i +20.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BOOJI (BOOJI)

Tržišna kapitalizacija $ 86.03K$ 86.03K $ 86.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.03K$ 86.03K $ 86.03K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOOJI je $ 86.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOJI je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.03K.