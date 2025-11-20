Boochie by Matt Furie Cijena danas

Trenutačna cijena Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) danas je --, s promjenom od 6.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOCHIE u USD je -- po BOOCHIE.

Boochie by Matt Furie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 77,882, s količinom u optjecaju od 420.69T BOOCHIE. Tijekom posljednja 24 sata, BOOCHIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BOOCHIE se kretao -0.09% u posljednjem satu i -27.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Tržišna kapitalizacija $ 77.88K$ 77.88K $ 77.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.88K$ 77.88K $ 77.88K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boochie by Matt Furie je $ 77.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOOCHIE je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.88K.