Boo MirrorWorld (XBOO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.30278 $ 0.30278 $ 0.30278 24-satna najniža cijena $ 0.4011 $ 0.4011 $ 0.4011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.30278$ 0.30278 $ 0.30278 24-satna najviša cijena $ 0.4011$ 0.4011 $ 0.4011 Najviša cijena ikada $ 63.37$ 63.37 $ 63.37 Najniža cijena $ 0.216854$ 0.216854 $ 0.216854 Promjena cijene (1H) +1.01% Promjena cijene (1D) -16.45% Promjena cijene (7D) -39.64% Promjena cijene (7D) -39.64%

Boo MirrorWorld (XBOO) cijena u stvarnom vremenu je $0.307474. Tijekom protekla 24 sata, XBOOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.30278 i najviše cijene $ 0.4011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XBOO je $ 63.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.216854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XBOO se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, -16.45% u posljednjih 24 sata i -39.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boo MirrorWorld (XBOO)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.89K$ 237.89K $ 237.89K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 773,490.3908931758 773,490.3908931758 773,490.3908931758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boo MirrorWorld je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XBOO je 0.00, s ukupnom količinom od 773490.3908931758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.89K.