Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bonzo Finance (BONZO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Bonzo Finance (BONZO) Informacije

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

Službena web stranica:
https://www.bonzo.finance
Bijela knjiga:
https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonzo Finance (BONZO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.58M
Ukupna količina:
$ 400.00M
Količina u optjecaju:
$ 112.75M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 23.33M
Povijesni maksimum:
$ 0.171982
Povijesni minimum:
$ 0.02007828
Trenutna cijena:
$ 0.058331
Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bonzo Finance (BONZO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BONZO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BONZO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BONZO tokena, istražite BONZO cijenu tokena uživo!

BONZO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BONZO? Naša BONZO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.