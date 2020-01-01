Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bonzo Finance (BONZO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bonzo Finance (BONZO) Informacije Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Službena web stranica: https://www.bonzo.finance Bijela knjiga: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper Kupi BONZO odmah!

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonzo Finance (BONZO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 112.75M $ 112.75M $ 112.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.33M $ 23.33M $ 23.33M Povijesni maksimum: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Povijesni minimum: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Trenutna cijena: $ 0.058331 $ 0.058331 $ 0.058331 Saznajte više o cijeni Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bonzo Finance (BONZO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONZO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONZO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONZO tokena, istražite BONZO cijenu tokena uživo!

