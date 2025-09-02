Bonzo Finance (BONZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0585 $ 0.0585 $ 0.0585 24-satna najniža cijena $ 0.061509 $ 0.061509 $ 0.061509 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0585$ 0.0585 $ 0.0585 24-satna najviša cijena $ 0.061509$ 0.061509 $ 0.061509 Najviša cijena ikada $ 0.171982$ 0.171982 $ 0.171982 Najniža cijena $ 0.02007828$ 0.02007828 $ 0.02007828 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -2.23% Promjena cijene (7D) -13.03% Promjena cijene (7D) -13.03%

Bonzo Finance (BONZO) cijena u stvarnom vremenu je $0.060128. Tijekom protekla 24 sata, BONZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0585 i najviše cijene $ 0.061509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONZO je $ 0.171982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02007828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONZO se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -13.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonzo Finance (BONZO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.06M$ 24.06M $ 24.06M Količina u optjecaju 112.65M 112.65M 112.65M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonzo Finance je $ 6.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONZO je 112.65M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.06M.