Više o BONZO

BONZO Informacije o cijeni

BONZO Bijela knjiga

BONZO Službena web stranica

BONZO Tokenomija

BONZO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bonzo Finance Logotip

Bonzo Finance Cijena (BONZO)

Neuvršten

1 BONZO u USD cijena uživo:

$0.060128
$0.060128$0.060128
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bonzo Finance (BONZO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:18 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0585
$ 0.0585$ 0.0585
24-satna najniža cijena
$ 0.061509
$ 0.061509$ 0.061509
24-satna najviša cijena

$ 0.0585
$ 0.0585$ 0.0585

$ 0.061509
$ 0.061509$ 0.061509

$ 0.171982
$ 0.171982$ 0.171982

$ 0.02007828
$ 0.02007828$ 0.02007828

+0.40%

-2.23%

-13.03%

-13.03%

Bonzo Finance (BONZO) cijena u stvarnom vremenu je $0.060128. Tijekom protekla 24 sata, BONZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0585 i najviše cijene $ 0.061509, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONZO je $ 0.171982, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02007828.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONZO se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -2.23% u posljednjih 24 sata i -13.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonzo Finance (BONZO)

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

--
----

$ 24.06M
$ 24.06M$ 24.06M

112.65M
112.65M 112.65M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonzo Finance je $ 6.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONZO je 112.65M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.06M.

Bonzo Finance (BONZO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bonzo Finance u USD iznosila je $ -0.00137456266403639.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bonzo Finance u USD iznosila je $ -0.0296489063.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bonzo Finance u USD iznosila je $ +0.0453820048.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bonzo Finance u USD iznosila je $ +0.02709633205808823.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00137456266403639-2.23%
30 dana$ -0.0296489063-49.30%
60 dana$ +0.0453820048+75.48%
90 dana$ +0.02709633205808823+82.03%

Što je Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bonzo Finance (BONZO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Bonzo Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bonzo Finance (BONZO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bonzo Finance (BONZO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bonzo Finance.

Provjerite Bonzo Finance predviđanje cijene sada!

BONZO u lokalnim valutama

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bonzo Finance (BONZO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONZO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bonzo Finance (BONZO)

Koliko Bonzo Finance (BONZO) vrijedi danas?
Cijena BONZO uživo u USD je 0.060128 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONZO u USD?
Trenutačna cijena BONZO u USD je $ 0.060128. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bonzo Finance?
Tržišna kapitalizacija za BONZO je $ 6.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONZO?
Količina u optjecaju za BONZO je 112.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONZO?
BONZO je postigao ATH cijenu od 0.171982 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONZO?
BONZO je vidio ATL cijenu od 0.02007828 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONZO?
24-satni obujam trgovanja za BONZO je -- USD.
Hoće li BONZO još narasti ove godine?
BONZO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONZO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:18 (UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.