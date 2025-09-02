Bonsai Coin (BONSAICOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.88% Promjena cijene (1D) -2.62% Promjena cijene (7D) -11.82% Promjena cijene (7D) -11.82%

Bonsai Coin (BONSAICOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONSAICOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONSAICOIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONSAICOIN se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -2.62% u posljednjih 24 sata i -11.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 886.00K$ 886.00K $ 886.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.79M$ 41.79M $ 41.79M Količina u optjecaju 17.02T 17.02T 17.02T Ukupna količina 803,100,000,000,000.0 803,100,000,000,000.0 803,100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonsai Coin je $ 886.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONSAICOIN je 17.02T, s ukupnom količinom od 803100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.79M.