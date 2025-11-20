Bonkyo Cijena danas

Trenutačna cijena Bonkyo (BONKYO) danas je --, s promjenom od 5.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BONKYO u USD je -- po BONKYO.

Bonkyo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 50,715, s količinom u optjecaju od 994.50M BONKYO. Tijekom posljednja 24 sata, BONKYO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00514956, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BONKYO se kretao +1.87% u posljednjem satu i -27.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bonkyo (BONKYO)

Tržišna kapitalizacija $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Količina u optjecaju 994.50M 994.50M 994.50M Ukupna količina 994,498,206.573307 994,498,206.573307 994,498,206.573307

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonkyo je $ 50.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKYO je 994.50M, s ukupnom količinom od 994498206.573307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.72K.