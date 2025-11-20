BONKHOUSE Cijena danas

Trenutačna cijena BONKHOUSE (BONKHOUSE) danas je $ 0.00000915, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BONKHOUSE u USD je $ 0.00000915 po BONKHOUSE.

BONKHOUSE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,145.49, s količinom u optjecaju od 999.09M BONKHOUSE. Tijekom posljednja 24 sata, BONKHOUSE trgovao je između $ 0.00000858 (niska) i $ 0.00000927 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00122189, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000858.

U kratkoročnim performansama, BONKHOUSE se kretao -0.33% u posljednjem satu i -15.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K Količina u optjecaju 999.09M 999.09M 999.09M Ukupna količina 999,090,702.211187 999,090,702.211187 999,090,702.211187

