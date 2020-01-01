Bonkey (BONKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bonkey (BONKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bonkey (BONKEY) Informacije Bonkey is a meme coin token on Base Chain. Bonkey is the degenerate brother of Ponke, who landed on Base Chain and fits right in with his blue skin! Bonkey has a supply of 1 Billion tokens, with over 3% of the total supply burnt forever to 0x000000000000000000000000000000000000dEaD Meet this new iconic base character, Bonkey operates on the Base Blockchain, and was born off the Fair Launch site Ape.Store! Službena web stranica: https://basedbonkey.com/ Kupi BONKEY odmah!

Bonkey (BONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonkey (BONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 98.12K $ 98.12K $ 98.12K Ukupna količina: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M Količina u optjecaju: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 98.12K $ 98.12K $ 98.12K Povijesni maksimum: $ 0.00556026 $ 0.00556026 $ 0.00556026 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011031 $ 0.00011031 $ 0.00011031 Saznajte više o cijeni Bonkey (BONKEY)

Bonkey (BONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bonkey (BONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONKEY tokena, istražite BONKEY cijenu tokena uživo!

