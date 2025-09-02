Bonkey (BONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00556026$ 0.00556026 $ 0.00556026 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.01% Promjena cijene (1D) -8.98% Promjena cijene (7D) -16.91% Promjena cijene (7D) -16.91%

Bonkey (BONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKEY je $ 0.00556026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKEY se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, -8.98% u posljednjih 24 sata i -16.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonkey (BONKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 105.74K$ 105.74K $ 105.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.74K$ 105.74K $ 105.74K Količina u optjecaju 889.44M 889.44M 889.44M Ukupna količina 889,438,887.8478848 889,438,887.8478848 889,438,887.8478848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonkey je $ 105.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKEY je 889.44M, s ukupnom količinom od 889438887.8478848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.74K.