Bonker (BONKER) Informacije Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility. Službena web stranica: https://thebonkeronsol.com/

Bonker (BONKER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonker (BONKER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 127.33K $ 127.33K $ 127.33K Ukupna količina: $ 910.52M $ 910.52M $ 910.52M Količina u optjecaju: $ 910.52M $ 910.52M $ 910.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.33K $ 127.33K $ 127.33K Povijesni maksimum: $ 0.00117358 $ 0.00117358 $ 0.00117358 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013985 $ 0.00013985 $ 0.00013985 Saznajte više o cijeni Bonker (BONKER)

Bonker (BONKER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bonker (BONKER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONKER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONKER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONKER tokena, istražite BONKER cijenu tokena uživo!

