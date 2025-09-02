Bonker (BONKER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00117358$ 0.00117358 $ 0.00117358 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.32% Promjena cijene (1D) +41.15% Promjena cijene (7D) +67.52% Promjena cijene (7D) +67.52%

Bonker (BONKER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONKERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKER je $ 0.00117358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKER se promijenio za +2.32% u posljednjih sat vremena, +41.15% u posljednjih 24 sata i +67.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonker (BONKER)

Tržišna kapitalizacija $ 237.98K$ 237.98K $ 237.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.98K$ 237.98K $ 237.98K Količina u optjecaju 914.67M 914.67M 914.67M Ukupna količina 914,674,359.128478 914,674,359.128478 914,674,359.128478

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonker je $ 237.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKER je 914.67M, s ukupnom količinom od 914674359.128478. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.98K.