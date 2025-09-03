BonkEarn (BERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00203272 24-satna najviša cijena $ 0.00233875 Najviša cijena ikada $ 0.0400155 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +6.37% Promjena cijene (7D) +3.18%

BonkEarn (BERN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00216911. Tijekom protekla 24 sata, BERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00203272 i najviše cijene $ 0.00233875, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERN je $ 0.0400155, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERN se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +6.37% u posljednjih 24 sata i +3.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BonkEarn (BERN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 953,290,623.08547 953,290,623.08547 953,290,623.08547

Trenutačna tržišna kapitalizacija BonkEarn je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERN je 0.00, s ukupnom količinom od 953290623.08547. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.07M.