Bonk Staked SOL (BONKSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 220.0 $ 220.0 $ 220.0 24-satna najniža cijena $ 234.56 $ 234.56 $ 234.56 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 220.0$ 220.0 $ 220.0 24-satna najviša cijena $ 234.56$ 234.56 $ 234.56 Najviša cijena ikada $ 312.7$ 312.7 $ 312.7 Najniža cijena $ 106.8$ 106.8 $ 106.8 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +6.04% Promjena cijene (7D) +6.04% Promjena cijene (7D) +6.04%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) cijena u stvarnom vremenu je $234.54. Tijekom protekla 24 sata, BONKSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 220.0 i najviše cijene $ 234.56, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKSOL je $ 312.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 106.8.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKSOL se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +6.04% u posljednjih 24 sata i +6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 45.54M$ 45.54M $ 45.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.54M$ 45.54M $ 45.54M Količina u optjecaju 194.17K 194.17K 194.17K Ukupna količina 194,165.287699245 194,165.287699245 194,165.287699245

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonk Staked SOL je $ 45.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKSOL je 194.17K, s ukupnom količinom od 194165.287699245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.54M.