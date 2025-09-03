Više o BONKSOL

Bonk Staked SOL Cijena (BONKSOL)

1 BONKSOL u USD cijena uživo:

$234.54
$234.54$234.54
+6.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Bonk Staked SOL (BONKSOL)
Bonk Staked SOL (BONKSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 220.0
$ 220.0$ 220.0
24-satna najniža cijena
$ 234.56
$ 234.56$ 234.56
24-satna najviša cijena

$ 220.0
$ 220.0$ 220.0

$ 234.56
$ 234.56$ 234.56

$ 312.7
$ 312.7$ 312.7

$ 106.8
$ 106.8$ 106.8

+0.01%

+6.04%

+6.04%

+6.04%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) cijena u stvarnom vremenu je $234.54. Tijekom protekla 24 sata, BONKSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 220.0 i najviše cijene $ 234.56, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKSOL je $ 312.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 106.8.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKSOL se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +6.04% u posljednjih 24 sata i +6.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bonk Staked SOL (BONKSOL)

$ 45.54M
$ 45.54M$ 45.54M

--
----

$ 45.54M
$ 45.54M$ 45.54M

194.17K
194.17K 194.17K

194,165.287699245
194,165.287699245 194,165.287699245

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bonk Staked SOL je $ 45.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKSOL je 194.17K, s ukupnom količinom od 194165.287699245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.54M.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bonk Staked SOL u USD iznosila je $ +13.37.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bonk Staked SOL u USD iznosila je $ +69.0583797720.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bonk Staked SOL u USD iznosila je $ +100.6557727500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bonk Staked SOL u USD iznosila je $ +61.71197218098192.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +13.37+6.04%
30 dana$ +69.0583797720+29.44%
60 dana$ +100.6557727500+42.92%
90 dana$ +61.71197218098192+35.71%

Što je Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Službena web-stranica

Bonk Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bonk Staked SOL (BONKSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bonk Staked SOL (BONKSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bonk Staked SOL.

Provjerite Bonk Staked SOL predviđanje cijene sada!

BONKSOL u lokalnim valutama

Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bonk Staked SOL (BONKSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONKSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Koliko Bonk Staked SOL (BONKSOL) vrijedi danas?
Cijena BONKSOL uživo u USD je 234.54 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONKSOL u USD?
Trenutačna cijena BONKSOL u USD je $ 234.54. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bonk Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za BONKSOL je $ 45.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONKSOL?
Količina u optjecaju za BONKSOL je 194.17K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONKSOL?
BONKSOL je postigao ATH cijenu od 312.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONKSOL?
BONKSOL je vidio ATL cijenu od 106.8 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONKSOL?
24-satni obujam trgovanja za BONKSOL je -- USD.
Hoće li BONKSOL još narasti ove godine?
BONKSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONKSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.