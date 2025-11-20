Bonk Level Saviour Cijena danas

Trenutačna cijena Bonk Level Saviour (SAVIOUR) danas je $ 0.01154198, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SAVIOUR u USD je $ 0.01154198 po SAVIOUR.

Bonk Level Saviour trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 196,182, s količinom u optjecaju od 17.00M SAVIOUR. Tijekom posljednja 24 sata, SAVIOUR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04502769, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01097141.

U kratkoročnim performansama, SAVIOUR se kretao -- u posljednjem satu i -18.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Tržišna kapitalizacija $ 196.18K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.18K Količina u optjecaju 17.00M Ukupna količina 16,997,264.604571

