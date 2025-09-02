BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00109819$ 0.00109819 $ 0.00109819 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +3.17% Promjena cijene (7D) +2.76% Promjena cijene (7D) +2.76%

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNIPCStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIPCS je $ 0.00109819, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIPCS se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +3.17% u posljednjih 24 sata i +2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

Tržišna kapitalizacija $ 62.93K$ 62.93K $ 62.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.93K$ 62.93K $ 62.93K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,890,458.632124 999,890,458.632124 999,890,458.632124

Trenutačna tržišna kapitalizacija BONK GUY WAS RIGHT je $ 62.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIPCS je 999.89M, s ukupnom količinom od 999890458.632124. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.93K.