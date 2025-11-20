boner Cijena danas

Trenutačna cijena boner (BONER) danas je $ 0.00000789, s promjenom od 0.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BONER u USD je $ 0.00000789 po BONER.

boner trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,880.23, s količinom u optjecaju od 999.20M BONER. Tijekom posljednja 24 sata, BONER trgovao je između $ 0.00000727 (niska) i $ 0.00000805 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00090571, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000712.

U kratkoročnim performansama, BONER se kretao -0.10% u posljednjem satu i -15.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu boner (BONER)

Tržišna kapitalizacija $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Količina u optjecaju 999.20M 999.20M 999.20M Ukupna količina 999,195,265.398663 999,195,265.398663 999,195,265.398663

Trenutačna tržišna kapitalizacija boner je $ 7.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONER je 999.20M, s ukupnom količinom od 999195265.398663. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.88K.