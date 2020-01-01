Bonecoin (BONECOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bonecoin (BONECOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bonecoin (BONECOIN) Informacije BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today. Službena web stranica: https://www.bonecoin.dev/ Bijela knjiga: https://x.com/boneGPT/status/1890060595468394586?t=gZbqMhQX1Ezx4VfAA9Gt5w&s=19 Kupi BONECOIN odmah!

Bonecoin (BONECOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bonecoin (BONECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.42K $ 101.42K $ 101.42K Ukupna količina: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Količina u optjecaju: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 101.42K $ 101.42K $ 101.42K Povijesni maksimum: $ 0.00142734 $ 0.00142734 $ 0.00142734 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001024 $ 0.0001024 $ 0.0001024 Saznajte više o cijeni Bonecoin (BONECOIN)

Bonecoin (BONECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bonecoin (BONECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONECOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONECOIN tokena, istražite BONECOIN cijenu tokena uživo!

BONECOIN Predviđanje cijene

