BoltAI (BOLTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00120249$ 0.00120249 $ 0.00120249 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

BoltAI (BOLTAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOLTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLTAI je $ 0.00120249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLTAI se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BoltAI (BOLTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.47K$ 13.47K $ 13.47K Količina u optjecaju 999.35M 999.35M 999.35M Ukupna količina 999,354,419.739669 999,354,419.739669 999,354,419.739669

Trenutačna tržišna kapitalizacija BoltAI je $ 13.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLTAI je 999.35M, s ukupnom količinom od 999354419.739669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.47K.