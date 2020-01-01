Bolivarcoin (BOLI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bolivarcoin (BOLI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bolivarcoin (BOLI) Informacije Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses. Službena web stranica: http://www.bolis.info/ Kupi BOLI odmah!

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bolivarcoin (BOLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Ukupna količina: $ 20.42M $ 20.42M $ 20.42M Količina u optjecaju: $ 20.42M $ 20.42M $ 20.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Povijesni maksimum: $ 0.313124 $ 0.313124 $ 0.313124 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00059687 $ 0.00059687 $ 0.00059687 Saznajte više o cijeni Bolivarcoin (BOLI)

Bolivarcoin (BOLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bolivarcoin (BOLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOLI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOLI tokena, istražite BOLI cijenu tokena uživo!

