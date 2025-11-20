Boji Cijena danas

Trenutačna cijena Boji (BOJI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOJI u USD je -- po BOJI.

Boji trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,699.18, s količinom u optjecaju od 999.06M BOJI. Tijekom posljednja 24 sata, BOJI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BOJI se kretao -- u posljednjem satu i -16.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Boji (BOJI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Količina u optjecaju 999.06M 999.06M 999.06M Ukupna količina 998,940,207.683 998,940,207.683 998,940,207.683

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boji je $ 4.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOJI je 999.06M, s ukupnom količinom od 998940207.683. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.70K.