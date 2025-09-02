Više o BOI

Boi the Bear Logotip

Boi the Bear Cijena (BOI)

Neuvršten

1 BOI u USD cijena uživo:

$0.00022309$0.00022309
-12.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Boi the Bear (BOI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:35:45 (UTC+8)

Boi the Bear (BOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.55%

-12.47%

+3.50%

+3.50%

Boi the Bear (BOI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOI je $ 0.00324427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOI se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -12.47% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boi the Bear (BOI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boi the Bear je $ 223.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.09K.

Boi the Bear (BOI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Boi the Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Boi the Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Boi the Bear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Boi the Bear u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.47%
30 dana$ 0+7.97%
60 dana$ 0-66.26%
90 dana$ 0--

Što je Boi the Bear (BOI)

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Boi the Bear (BOI)

Službena web-stranica

Boi the Bear Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Boi the Bear (BOI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Boi the Bear (BOI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Boi the Bear.

Provjerite Boi the Bear predviđanje cijene sada!

BOI u lokalnim valutama

Boi the Bear (BOI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Boi the Bear (BOI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Boi the Bear (BOI)

Koliko Boi the Bear (BOI) vrijedi danas?
Cijena BOI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOI u USD?
Trenutačna cijena BOI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Boi the Bear?
Tržišna kapitalizacija za BOI je $ 223.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOI?
Količina u optjecaju za BOI je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOI?
BOI je postigao ATH cijenu od 0.00324427 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOI?
BOI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOI?
24-satni obujam trgovanja za BOI je -- USD.
Hoće li BOI još narasti ove godine?
BOI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.