Boi the Bear (BOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00324427$ 0.00324427 $ 0.00324427 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.55% Promjena cijene (1D) -12.47% Promjena cijene (7D) +3.50% Promjena cijene (7D) +3.50%

Boi the Bear (BOI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOI je $ 0.00324427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOI se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, -12.47% u posljednjih 24 sata i +3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boi the Bear (BOI)

Tržišna kapitalizacija $ 223.09K$ 223.09K $ 223.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 223.09K$ 223.09K $ 223.09K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boi the Bear je $ 223.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 223.09K.