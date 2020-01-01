BOGUS (BOGUS) Tokenomika

BOGUS (BOGUS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BOGUS (BOGUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BOGUS (BOGUS) Informacije

BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS.

We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists.

Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.

Službena web stranica:
https://www.bogus.club/

BOGUS (BOGUS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOGUS (BOGUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 51,68K
$ 51,68K
Ukupna količina:
$ 828,48M
$ 828,48M
Količina u optjecaju:
$ 828,48M
$ 828,48M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 51,68K
$ 51,68K
Povijesni maksimum:
$ 0,00803313
$ 0,00803313
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0

BOGUS (BOGUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BOGUS (BOGUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BOGUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BOGUS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BOGUS tokena, istražite BOGUS cijenu tokena uživo!

BOGUS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BOGUS? Naša BOGUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.