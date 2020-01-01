Bogged Finance (BOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bogged Finance (BOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bogged Finance (BOG) Informacije Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Službena web stranica: https://bogged.finance/ Kupi BOG odmah!

Bogged Finance (BOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bogged Finance (BOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 99.30K $ 99.30K $ 99.30K Ukupna količina: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Količina u optjecaju: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 107.34K $ 107.34K $ 107.34K Povijesni maksimum: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Povijesni minimum: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Trenutna cijena: $ 0.00715585 $ 0.00715585 $ 0.00715585 Saznajte više o cijeni Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance (BOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bogged Finance (BOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOG tokena, istražite BOG cijenu tokena uživo!

BOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOG? Naša BOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOG predviđanje cijene tokena odmah!

