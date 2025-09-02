Bogged Finance (BOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00715053 $ 0.00715053 $ 0.00715053 24-satna najniža cijena $ 0.00716538 $ 0.00716538 $ 0.00716538 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00715053$ 0.00715053 $ 0.00715053 24-satna najviša cijena $ 0.00716538$ 0.00716538 $ 0.00716538 Najviša cijena ikada $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Najniža cijena $ 0.00440292$ 0.00440292 $ 0.00440292 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.71% Promjena cijene (7D) -0.71%

Bogged Finance (BOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00715447. Tijekom protekla 24 sata, BOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00715053 i najviše cijene $ 0.00716538, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOG je $ 2.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00440292.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bogged Finance (BOG)

Tržišna kapitalizacija $ 99.28K$ 99.28K $ 99.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 107.32K$ 107.32K $ 107.32K Količina u optjecaju 13.88M 13.88M 13.88M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bogged Finance je $ 99.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOG je 13.88M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.32K.