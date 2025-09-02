Više o BOG

Bogged Finance Logotip

Bogged Finance Cijena (BOG)

Neuvršten

1 BOG u USD cijena uživo:

$0.00715447
$0.00715447$0.00715447
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bogged Finance (BOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:39:14 (UTC+8)

Bogged Finance (BOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00715053
$ 0.00715053$ 0.00715053
24-satna najniža cijena
$ 0.00716538
$ 0.00716538$ 0.00716538
24-satna najviša cijena

$ 0.00715053
$ 0.00715053$ 0.00715053

$ 0.00716538
$ 0.00716538$ 0.00716538

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 0.00440292
$ 0.00440292$ 0.00440292

--

+0.00%

-0.71%

-0.71%

Bogged Finance (BOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00715447. Tijekom protekla 24 sata, BOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00715053 i najviše cijene $ 0.00716538, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOG je $ 2.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00440292.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Bogged Finance (BOG)

$ 99.28K
$ 99.28K$ 99.28K

--
----

$ 107.32K
$ 107.32K$ 107.32K

13.88M
13.88M 13.88M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bogged Finance je $ 99.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOG je 13.88M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 107.32K.

Bogged Finance (BOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bogged Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bogged Finance u USD iznosila je $ +0.0005675998.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bogged Finance u USD iznosila je $ +0.0019628581.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bogged Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ +0.0005675998+7.93%
60 dana$ +0.0019628581+27.44%
90 dana$ 0--

Što je Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

Resurs Bogged Finance (BOG)

Službena web-stranica

Bogged Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bogged Finance (BOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bogged Finance (BOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bogged Finance.

Provjerite Bogged Finance predviđanje cijene sada!

BOG u lokalnim valutama

Bogged Finance (BOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bogged Finance (BOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bogged Finance (BOG)

Koliko Bogged Finance (BOG) vrijedi danas?
Cijena BOG uživo u USD je 0.00715447 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOG u USD?
Trenutačna cijena BOG u USD je $ 0.00715447. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bogged Finance?
Tržišna kapitalizacija za BOG je $ 99.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOG?
Količina u optjecaju za BOG je 13.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOG?
BOG je postigao ATH cijenu od 2.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOG?
BOG je vidio ATL cijenu od 0.00440292 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOG?
24-satni obujam trgovanja za BOG je -- USD.
Hoće li BOG još narasti ove godine?
BOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:39:14 (UTC+8)

