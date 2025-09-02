Boblles (BOBLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01809881$ 0.01809881 $ 0.01809881 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.47% Promjena cijene (1D) +3.32% Promjena cijene (7D) +5.88% Promjena cijene (7D) +5.88%

Boblles (BOBLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOBLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBLS je $ 0.01809881, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBLS se promijenio za +2.47% u posljednjih sat vremena, +3.32% u posljednjih 24 sata i +5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boblles (BOBLS)

Tržišna kapitalizacija $ 137.00K$ 137.00K $ 137.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.00K$ 137.00K $ 137.00K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

