Boba Oppa (BOBAOPPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00328851$ 0.00328851 $ 0.00328851 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) -6.06% Promjena cijene (7D) -6.18% Promjena cijene (7D) -6.18%

Boba Oppa (BOBAOPPA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOBAOPPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBAOPPA je $ 0.00328851, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBAOPPA se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -6.06% u posljednjih 24 sata i -6.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Boba Oppa (BOBAOPPA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Količina u optjecaju 4.76B 4.76B 4.76B Ukupna količina 4,761,354,227.15019 4,761,354,227.15019 4,761,354,227.15019

Trenutačna tržišna kapitalizacija Boba Oppa je $ 3.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOBAOPPA je 4.76B, s ukupnom količinom od 4761354227.15019. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.19M.