BNSD Finance (BNSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.276547$ 0.276547 $ 0.276547 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +234.84% Promjena cijene (7D) +212.87% Promjena cijene (7D) +212.87%

BNSD Finance (BNSD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNSD je $ 0.276547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +234.84% u posljednjih 24 sata i +212.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BNSD Finance (BNSD)

Tržišna kapitalizacija $ 64.52K$ 64.52K $ 64.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.59K$ 172.59K $ 172.59K Količina u optjecaju 187.09M 187.09M 187.09M Ukupna količina 500,454,969.1487199 500,454,969.1487199 500,454,969.1487199

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNSD Finance je $ 64.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNSD je 187.09M, s ukupnom količinom od 500454969.1487199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.59K.