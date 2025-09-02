Više o BNSD

BNSD Finance Logotip

BNSD Finance Cijena (BNSD)

Neuvršten

1 BNSD u USD cijena uživo:

$0.00034487
$0.00034487$0.00034487
+234.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena BNSD Finance (BNSD)
BNSD Finance (BNSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.276547
$ 0.276547$ 0.276547

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+234.84%

+212.87%

+212.87%

BNSD Finance (BNSD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNSD je $ 0.276547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +234.84% u posljednjih 24 sata i +212.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BNSD Finance (BNSD)

$ 64.52K
$ 64.52K$ 64.52K

--
----

$ 172.59K
$ 172.59K$ 172.59K

187.09M
187.09M 187.09M

500,454,969.1487199
500,454,969.1487199 500,454,969.1487199

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNSD Finance je $ 64.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNSD je 187.09M, s ukupnom količinom od 500454969.1487199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.59K.

BNSD Finance (BNSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BNSD Finance u USD iznosila je $ +0.00024188.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BNSD Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BNSD Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BNSD Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00024188+234.84%
30 dana$ 0-16.49%
60 dana$ 0+305.65%
90 dana$ 0--

Što je BNSD Finance (BNSD)

Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BNSD Finance (BNSD)

Službena web-stranica

BNSD Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BNSD Finance (BNSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BNSD Finance (BNSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BNSD Finance.

Provjerite BNSD Finance predviđanje cijene sada!

BNSD u lokalnim valutama

BNSD Finance (BNSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BNSD Finance (BNSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BNSD Finance (BNSD)

Koliko BNSD Finance (BNSD) vrijedi danas?
Cijena BNSD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNSD u USD?
Trenutačna cijena BNSD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BNSD Finance?
Tržišna kapitalizacija za BNSD je $ 64.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNSD?
Količina u optjecaju za BNSD je 187.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNSD?
BNSD je postigao ATH cijenu od 0.276547 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNSD?
BNSD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNSD?
24-satni obujam trgovanja za BNSD je -- USD.
Hoće li BNSD još narasti ove godine?
BNSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.