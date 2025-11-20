BNPL Pay Cijena danas

Trenutačna cijena BNPL Pay (BNPL) danas je $ 0.01999405, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BNPL u USD je $ 0.01999405 po BNPL.

BNPL Pay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 129,798, s količinom u optjecaju od 6.49M BNPL. Tijekom posljednja 24 sata, BNPL trgovao je između $ 0.01999203 (niska) i $ 0.01999407 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02142149, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01869246.

U kratkoročnim performansama, BNPL se kretao -- u posljednjem satu i -0.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BNPL Pay (BNPL)

Tržišna kapitalizacija $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.99M$ 19.99M $ 19.99M Količina u optjecaju 6.49M 6.49M 6.49M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNPL Pay je $ 129.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNPL je 6.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.99M.