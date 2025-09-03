BNBULL (BNBULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0014786$ 0.0014786 $ 0.0014786 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +89.36% Promjena cijene (7D) +89.36%

BNBULL (BNBULL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNBULLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNBULL je $ 0.0014786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNBULL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +89.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BNBULL (BNBULL)

Tržišna kapitalizacija $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNBULL je $ 11.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNBULL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.10K.