BNB Frog Inu Cijena danas

Trenutačna cijena BNB Frog Inu (BNBFROG) danas je $ 0,0, s promjenom od 38,44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BNBFROG u USD je $ 0,0 po BNBFROG.

BNB Frog Inu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 470 719, s količinom u optjecaju od 8 519 880 230 176,20T BNBFROG. Tijekom posljednja 24 sata, BNBFROG trgovao je između $ 0,0 (niska) i $ 0,0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,0.

U kratkoročnim performansama, BNBFROG se kretao +0,82% u posljednjem satu i -46,78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BNB Frog Inu (BNBFROG)

Tržišna kapitalizacija $ 470,72K$ 470,72K $ 470,72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 511,61K$ 511,61K $ 511,61K Količina u optjecaju 8 519 880 230 176,20T 8 519 880 230 176,20T 8 519 880 230 176,20T Ukupna količina 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24 9,2599401150881e+24

