BNB Card (BNBCARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00238104 $ 0.00270529 24-satna najniža cijena $ 0.00238104 24-satna najviša cijena $ 0.00270529 Najviša cijena ikada $ 0.01981881 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -2.07% Promjena cijene (7D) -8.01%

BNB Card (BNBCARD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00257988. Tijekom protekla 24 sata, BNBCARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00238104 i najviše cijene $ 0.00270529, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNBCARD je $ 0.01981881, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNBCARD se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BNB Card (BNBCARD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.58M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.58M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BNB Card je $ 2.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNBCARD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.58M.