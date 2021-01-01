BMX (BMX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BMX (BMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BMX (BMX) Informacije

What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers.

What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against.

History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics.

What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations.

What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.

BMX (BMX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BMX (BMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M
Ukupna količina:
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Količina u optjecaju:
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M
Povijesni maksimum:
$ 15.37
$ 15.37$ 15.37
Povijesni minimum:
$ 0.26035
$ 0.26035$ 0.26035
Trenutna cijena:
$ 4.65
$ 4.65$ 4.65

BMX (BMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BMX (BMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BMX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BMX tokena, istražite BMX cijenu tokena uživo!

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.