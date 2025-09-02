BMX (BMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.33 24-satna najviša cijena $ 4.89 Najviša cijena ikada $ 15.37 Najniža cijena $ 0.26035 Promjena cijene (1H) +1.34% Promjena cijene (1D) -6.83% Promjena cijene (7D) -30.33%

BMX (BMX) cijena u stvarnom vremenu je $4.53. Tijekom protekla 24 sata, BMXtrgovalo je između najniže cijene $ 4.33 i najviše cijene $ 4.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMX je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.26035.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMX se promijenio za +1.34% u posljednjih sat vremena, -6.83% u posljednjih 24 sata i -30.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BMX (BMX)

Tržišna kapitalizacija $ 12.34M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.34M Količina u optjecaju 2.77M Ukupna količina 2,769,636.74098222

Trenutačna tržišna kapitalizacija BMX je $ 12.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMX je 2.77M, s ukupnom količinom od 2769636.74098222. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.34M.