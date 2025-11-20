Blurt Cijena danas

Trenutačna cijena Blurt (BLURT) danas je $ 0.00142722, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLURT u USD je $ 0.00142722 po BLURT.

Blurt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 850,072, s količinom u optjecaju od 595.61M BLURT. Tijekom posljednja 24 sata, BLURT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.116698, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BLURT se kretao -- u posljednjem satu i -12.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blurt (BLURT)

Tržišna kapitalizacija $ 850.07K$ 850.07K $ 850.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 850.08K$ 850.08K $ 850.08K Količina u optjecaju 595.61M 595.61M 595.61M Ukupna količina 595,617,174.553 595,617,174.553 595,617,174.553

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blurt je $ 850.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLURT je 595.61M, s ukupnom količinom od 595617174.553. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 850.08K.