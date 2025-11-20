Blunt Cijena danas

Trenutačna cijena Blunt (BLUNT) danas je $ 0.00000527, s promjenom od 3.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLUNT u USD je $ 0.00000527 po BLUNT.

Blunt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,238.72, s količinom u optjecaju od 993.61M BLUNT. Tijekom posljednja 24 sata, BLUNT trgovao je između $ 0.00000483 (niska) i $ 0.00000528 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00133089, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000476.

U kratkoročnim performansama, BLUNT se kretao -- u posljednjem satu i -20.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Blunt (BLUNT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Količina u optjecaju 993.61M 993.61M 993.61M Ukupna količina 993,610,520.291633 993,610,520.291633 993,610,520.291633

