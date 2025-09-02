BlueSparrow (BLUESPARROW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0056246 $ 0.0056246 $ 0.0056246 24-satna najniža cijena $ 0.01879406 $ 0.01879406 $ 0.01879406 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0056246$ 0.0056246 $ 0.0056246 24-satna najviša cijena $ 0.01879406$ 0.01879406 $ 0.01879406 Najviša cijena ikada $ 0.142983$ 0.142983 $ 0.142983 Najniža cijena $ 0.0056246$ 0.0056246 $ 0.0056246 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -0.91% Promjena cijene (7D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.14%

BlueSparrow (BLUESPARROW) cijena u stvarnom vremenu je $0.01853289. Tijekom protekla 24 sata, BLUESPARROWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0056246 i najviše cijene $ 0.01879406, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLUESPARROW je $ 0.142983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0056246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLUESPARROW se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlueSparrow (BLUESPARROW)

Tržišna kapitalizacija $ 807.90K$ 807.90K $ 807.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 856.01K$ 856.01K $ 856.01K Količina u optjecaju 43.59M 43.59M 43.59M Ukupna količina 46,188,610.6 46,188,610.6 46,188,610.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlueSparrow je $ 807.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUESPARROW je 43.59M, s ukupnom količinom od 46188610.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 856.01K.