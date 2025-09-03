Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.37% Promjena cijene (1D) -3.07% Promjena cijene (7D) -21.73% Promjena cijene (7D) -21.73%

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLUEBERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLUEBERRY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLUEBERRY se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -21.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Količina u optjecaju 994.96M 994.96M 994.96M Ukupna količina 994,960,566.306945 994,960,566.306945 994,960,566.306945

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blueberry The Squirrel je $ 12.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUEBERRY je 994.96M, s ukupnom količinom od 994960566.306945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.87K.