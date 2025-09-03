Blueberry The Squirrel Cijena (BLUEBERRY)
+1.37%
-3.07%
-21.73%
-21.73%
Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLUEBERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLUEBERRY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLUEBERRY se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -21.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blueberry The Squirrel je $ 12.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUEBERRY je 994.96M, s ukupnom količinom od 994960566.306945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.87K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blueberry The Squirrel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blueberry The Squirrel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blueberry The Squirrel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blueberry The Squirrel u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-3.07%
|30 dana
|$ 0
|+20.82%
|60 dana
|$ 0
|+23.07%
|90 dana
|$ 0
|--
BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.
