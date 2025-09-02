Više o BLB

Blueberry Logotip

Blueberry Cijena (BLB)

Neuvršten

1 BLB u USD cijena uživo:

$0.00105185
$0.00105185
-1.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Blueberry (BLB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:59:18 (UTC+8)

Blueberry (BLB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00105118
$ 0.00105118
24-satna najniža cijena
$ 0.00106685
$ 0.00106685
24-satna najviša cijena

$ 0.00105118
$ 0.00105118

$ 0.00106685
$ 0.00106685

$ 0.01175792
$ 0.01175792

$ 0
$ 0

--

-1.17%

-36.51%

-36.51%

Blueberry (BLB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105185. Tijekom protekla 24 sata, BLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105118 i najviše cijene $ 0.00106685, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLB je $ 0.01175792, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -36.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blueberry (BLB)

$ 258.63K
$ 258.63K

--
--

$ 1.05M
$ 1.05M

245.88M
245.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blueberry je $ 258.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLB je 245.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.

Blueberry (BLB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blueberry u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blueberry u USD iznosila je $ -0.0004751677.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blueberry u USD iznosila je $ -0.0006296966.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blueberry u USD iznosila je $ -0.001759498252395377.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.17%
30 dana$ -0.0004751677-45.17%
60 dana$ -0.0006296966-59.86%
90 dana$ -0.001759498252395377-62.58%

Što je Blueberry (BLB)

DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming.

Blueberry Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blueberry (BLB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blueberry (BLB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blueberry.

Provjerite Blueberry predviđanje cijene sada!

BLB u lokalnim valutama

Blueberry (BLB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blueberry (BLB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blueberry (BLB)

Koliko Blueberry (BLB) vrijedi danas?
Cijena BLB uživo u USD je 0.00105185 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLB u USD?
Trenutačna cijena BLB u USD je $ 0.00105185. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blueberry?
Tržišna kapitalizacija za BLB je $ 258.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLB?
Količina u optjecaju za BLB je 245.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLB?
BLB je postigao ATH cijenu od 0.01175792 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLB?
BLB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLB?
24-satni obujam trgovanja za BLB je -- USD.
Hoće li BLB još narasti ove godine?
BLB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:59:18 (UTC+8)

