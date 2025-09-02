Blueberry (BLB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00105118 $ 0.00105118 $ 0.00105118 24-satna najniža cijena $ 0.00106685 $ 0.00106685 $ 0.00106685 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00105118$ 0.00105118 $ 0.00105118 24-satna najviša cijena $ 0.00106685$ 0.00106685 $ 0.00106685 Najviša cijena ikada $ 0.01175792$ 0.01175792 $ 0.01175792 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.17% Promjena cijene (7D) -36.51% Promjena cijene (7D) -36.51%

Blueberry (BLB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105185. Tijekom protekla 24 sata, BLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105118 i najviše cijene $ 0.00106685, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLB je $ 0.01175792, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.17% u posljednjih 24 sata i -36.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blueberry (BLB)

Tržišna kapitalizacija $ 258.63K$ 258.63K $ 258.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Količina u optjecaju 245.88M 245.88M 245.88M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blueberry je $ 258.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLB je 245.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.