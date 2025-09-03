Blue Whale (WHALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) +5.33% Promjena cijene (7D) +5.33%

Blue Whale (WHALE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALE se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +5.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blue Whale (WHALE)

Tržišna kapitalizacija $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Količina u optjecaju 24.00B 24.00B 24.00B Ukupna količina 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0 24,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blue Whale je $ 32.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALE je 24.00B, s ukupnom količinom od 24000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.56K.