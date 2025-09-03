Više o BLUECHIP

BLUECHIP Informacije o cijeni

BLUECHIP Službena web stranica

BLUECHIP Tokenomija

BLUECHIP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Blue Chip Logotip

Blue Chip Cijena (BLUECHIP)

Neuvršten

1 BLUECHIP u USD cijena uživo:

$0.00170729
$0.00170729$0.00170729
+7.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Blue Chip (BLUECHIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:51:38 (UTC+8)

Blue Chip (BLUECHIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00150187
$ 0.00150187$ 0.00150187
24-satna najniža cijena
$ 0.00199599
$ 0.00199599$ 0.00199599
24-satna najviša cijena

$ 0.00150187
$ 0.00150187$ 0.00150187

$ 0.00199599
$ 0.00199599$ 0.00199599

$ 0.01671127
$ 0.01671127$ 0.01671127

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

+7.57%

+82.05%

+82.05%

Blue Chip (BLUECHIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170729. Tijekom protekla 24 sata, BLUECHIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150187 i najviše cijene $ 0.00199599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLUECHIP je $ 0.01671127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLUECHIP se promijenio za +2.11% u posljednjih sat vremena, +7.57% u posljednjih 24 sata i +82.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blue Chip (BLUECHIP)

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

999.54M
999.54M 999.54M

999,537,151.616543
999,537,151.616543 999,537,151.616543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blue Chip je $ 1.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUECHIP je 999.54M, s ukupnom količinom od 999537151.616543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.

Blue Chip (BLUECHIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Blue Chip u USD iznosila je $ +0.0001201.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Blue Chip u USD iznosila je $ -0.0008931136.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Blue Chip u USD iznosila je $ -0.0013493612.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Blue Chip u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001201+7.57%
30 dana$ -0.0008931136-52.31%
60 dana$ -0.0013493612-79.03%
90 dana$ 0--

Što je Blue Chip (BLUECHIP)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Blue Chip (BLUECHIP)

Službena web-stranica

Blue Chip Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blue Chip (BLUECHIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blue Chip (BLUECHIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blue Chip.

Provjerite Blue Chip predviđanje cijene sada!

BLUECHIP u lokalnim valutama

Blue Chip (BLUECHIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blue Chip (BLUECHIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLUECHIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blue Chip (BLUECHIP)

Koliko Blue Chip (BLUECHIP) vrijedi danas?
Cijena BLUECHIP uživo u USD je 0.00170729 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLUECHIP u USD?
Trenutačna cijena BLUECHIP u USD je $ 0.00170729. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blue Chip?
Tržišna kapitalizacija za BLUECHIP je $ 1.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLUECHIP?
Količina u optjecaju za BLUECHIP je 999.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLUECHIP?
BLUECHIP je postigao ATH cijenu od 0.01671127 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLUECHIP?
BLUECHIP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLUECHIP?
24-satni obujam trgovanja za BLUECHIP je -- USD.
Hoće li BLUECHIP još narasti ove godine?
BLUECHIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLUECHIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:51:38 (UTC+8)

Blue Chip (BLUECHIP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.