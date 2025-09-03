Blue Chip (BLUECHIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00150187 $ 0.00150187 $ 0.00150187 24-satna najniža cijena $ 0.00199599 $ 0.00199599 $ 0.00199599 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00150187$ 0.00150187 $ 0.00150187 24-satna najviša cijena $ 0.00199599$ 0.00199599 $ 0.00199599 Najviša cijena ikada $ 0.01671127$ 0.01671127 $ 0.01671127 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.11% Promjena cijene (1D) +7.57% Promjena cijene (7D) +82.05% Promjena cijene (7D) +82.05%

Blue Chip (BLUECHIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00170729. Tijekom protekla 24 sata, BLUECHIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00150187 i najviše cijene $ 0.00199599, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLUECHIP je $ 0.01671127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLUECHIP se promijenio za +2.11% u posljednjih sat vremena, +7.57% u posljednjih 24 sata i +82.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blue Chip (BLUECHIP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Količina u optjecaju 999.54M 999.54M 999.54M Ukupna količina 999,537,151.616543 999,537,151.616543 999,537,151.616543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blue Chip je $ 1.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUECHIP je 999.54M, s ukupnom količinom od 999537151.616543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.