Blue Butt Cheese (BBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004821 $ 0.00004821 $ 0.00004821 24-satna najniža cijena $ 0.00005066 $ 0.00005066 $ 0.00005066 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004821$ 0.00004821 $ 0.00004821 24-satna najviša cijena $ 0.00005066$ 0.00005066 $ 0.00005066 Najviša cijena ikada $ 0.00173872$ 0.00173872 $ 0.00173872 Najniža cijena $ 0.0000268$ 0.0000268 $ 0.0000268 Promjena cijene (1H) +2.14% Promjena cijene (1D) +2.93% Promjena cijene (7D) +6.66% Promjena cijene (7D) +6.66%

Blue Butt Cheese (BBC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000507. Tijekom protekla 24 sata, BBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004821 i najviše cijene $ 0.00005066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBC je $ 0.00173872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBC se promijenio za +2.14% u posljednjih sat vremena, +2.93% u posljednjih 24 sata i +6.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blue Butt Cheese (BBC)

Tržišna kapitalizacija $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Količina u optjecaju 674.70M 674.70M 674.70M Ukupna količina 674,700,122.8895451 674,700,122.8895451 674,700,122.8895451

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blue Butt Cheese je $ 34.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBC je 674.70M, s ukupnom količinom od 674700122.8895451. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.08K.